阿妹今為獵人聚演唱會壓軸獻唱。（台灣好基金會提供）

桑布伊今為獵人聚演唱會獻唱。（台灣好基金會提供）

葛西瓦今為獵人聚演唱會獻唱。（台灣好基金會提供）

黃偉晉今為獵人聚演唱會獻唱。（台灣好基金會提供）

張惠妹（阿妹）今（15日）為「獵人聚演唱會」壓軸獻唱，天后以吟唱古調走向台前，出場隨即引爆氣氛，接著送上〈不顧一切〉，並與桑布伊同台飆唱〈站在高崗上〉，寵粉的阿妹還加碼安可曲〈開門見山〉，為了將過年前最後一場公開演出獻給樂迷們，阿妹火力全開，好奇問「北流可以跳嗎」？滿場4000觀眾嗨到站起來，天后開心直呼「真是好場地」。

阿妹的經紀人陳鎮川也是演唱會監製，陳鎮川透露她其實很早就想參與演出，是第一位點頭答應的歌手，「她覺得這個（演唱會）對原住民很重要，不想模糊主題原本沒打算公布，想給現場觀眾驚喜」，為了幫忙催票，直到開唱前一周才宣布阿妹加入演出陣容，門票當天果然搶購一空。

阿妹3月31日起將在高雄巨蛋連辦10場演唱會，陳鎮川透露她為了專心準備已推掉超過10場尾牙邀約，且為了高雄場和團隊開了2次會，「高雄跟台北的曲目差了3分之1，不僅視覺全改，衣服舞台也要改，高雄有其他更多東西，比較像大的趴」，強調「高雄可以盡量跳動」。

「獵人聚」邀請原住民歌手與原青創作者送上音樂慶典，由Matzka、范逸臣、舒米恩、桑布伊、葛西瓦、黃偉晉、婁峻碩、動力火車及家家輪番開唱；桑布伊昨以〈生命的力量〉等歌揭開序幕，婁峻碩隨後送上〈Never Land〉帶來截然不同氣氛，葛西瓦演唱甫發行的〈摩天大樓〉等歌，Matzka與家家分別送上組曲，舒米恩以〈遠洋〉講述原住民家庭的故事，黃偉晉送上〈我還是一個人〉，范逸臣選唱〈國境之南〉誠意滿滿，動力火車飆唱〈忠孝東路走九遍〉再掀高潮。

眾歌手不僅送上精彩表演，更將原住民部落特色的「小吃部」搬上舞台，家家化身「台灣好小吃部」老闆娘與「打工小弟」黃偉晉招待眾嘉賓，互動逗趣，整場演出在完美的音樂饗宴及歡笑聲中落幕。