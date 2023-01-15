屏東縣三地門26位賽嘉國小學童，獻上部落歌舞答謝扶輪社會員。（張妍溱攝）

為讓偏鄉地區學生獲得更多學習資源，國際扶輪3461地區台中大同扶輪社第15日帶領屏東縣三地門26位賽嘉國小學童，參觀國立自然科學博物館，社長指出，除縮短城鄉差距，加強英文教育，讓部落學童跟國際接軌。

國際扶輪3461地區台中大同扶輪社長林仁淯，因英語專長，16年前到排灣部落服替役代，退伍前結合中部善心人事募書千冊到部落，退伍後更是年年回饋部落地區學校，從早年的排球隊球衣製作、這幾年的畢業紀念冊公益拍攝製作等，做偏鄉公益不落人後。

台中大同扶輪社為當地唯一英語社，多年來協助山區及弱勢孩童英語學習做努力。2023年林仁淯更是喊出「想像扶輪、夢想起飛–讓世界看見排灣文化」的口號，將當初16年前的夢想，以扶輪無限力量，帶著排灣部落的孩子，嶄露頭角，讓世界看見排灣。

社長林仁淯回憶當年，一位光著腳丫的學生跑到他面前詢問：「林大哥，為什麼我們要學英文？我們又沒有錢出國？」他覆孩子的疑問並表示「會有越來越多的外國人來台灣，就算不出國你也可以用英文帶著他介紹台灣、介紹你的文化」。

台中大同扶輪社今年特別贊助屏東縣三地門鄉賽嘉國民小學，寒暑假延伸英語課程營隊，並邀孩子從屏東到台中美國學校AST做語言及文化交流。社長林仁淯說，當年的他默默的告訴自己，要讓孩子就算不出國也要知道英語的重要性。

林仁淯表示，今年透過台中大同扶輪社的資源結合，讓16年前的夢想實現，有個不一樣的結合，帶著部落的孩子體驗在美國學校上課的感覺，期盼孩子們可以帶著這樣的經歷，走出部落，接軌國際。