曾獲雪梨奧運銅牌的前跆拳道國手紀淑如，目前在高雄市當警察服務大眾，卻被一名何姓女子投訴她侵害配偶權，勾引一名已婚男醫師，還當面嗆她「到處拐人家的老公」，讓紀淑如怒告對方妨害名譽，如今法院判決出爐，何姓女子必須賠償紀淑如的名譽權。

前國手紀淑如被一名何姓女子指控，看診時和一名男醫師發展超越醫病關係的感情，甚至回診時送餐給對方，這讓何姓女子認為侵害配偶權，甚至曾打電話要紀淑如，不要與醫師男友繼續往來，但沒有得到置理，因此打電話到市刑大投訴。

據《自由》報導，紀淑如受到投訴影響遭到調查，也認為這樣的說法對警界形象不妥，怒告何女侵權損害求償百萬。何女到案後否認指控，並表示雖然該名醫師已離婚不是人夫，但她與對方交往多年，而她並非投訴檢舉紀淑如，而是希望直屬長官可以勸導紀淑如。

法官最後認為，刑警大隊進行內部調查後，查無何女所指控之事，並表示若警察人員若有違反品操紀律或言行失檢，將依情節嚴重性予以申誡、記過懲處，但何女根本不是男醫師配偶，因此無侵害配偶權的問題。而紀淑如名譽受貶損，加精神上受到侵害，因此判決紀淑如勝訴，何女需賠償精神損失20萬元。