「完全不懂歷史！完全歷史錯置！」行政院長蘇貞昌被問及內閣改組議題，自比明末武將袁崇煥，氣壞一票歷史教師。有教授說，國之大臣竟自比袁崇煥，那是說錯殺袁崇煥的君主有問題嗎？更何況民進黨長期將歷史教育「去中國化」，年輕人早已不識袁崇煥。

嘉義大學應用歷史系教授吳昆財表示，袁崇煥為了抵抗強胡，最後被崇禎皇帝以「通敵賣國」的罪名千刀萬剮凌遲處死，是為國家、為民族而死；崇禎遺言更說：「朕非亡國之君，諸臣皆亡國之臣！」可見王朝將覆亡的前兆，就是君不君，臣不臣，昏君亂臣，群魔亂舞。

吳昆財引述《史記》之語「忠臣去國，不潔其名」，忠貞之臣離開了國家，不為自己的名聲開脫,又有一句話說「主憂則臣勞，君辱則臣死」，君主有憂患，臣子應該為其分勞；君主受辱，臣子又怎能苟全性命？應該要一死以謝天下。現在蘇沒有想辦法振衰起敝，卻到處討拍講自己多厲害，完全亂了套。

吳昆財說，從行政倫理來說，蘇貞昌所有的榮典都是總統蔡英文給的，要向總統負責，總統向全民負責；蘇卻沒有幫蔡英文分勞解憂，沒有向蔡英文建言，甚至還跟著瞎起鬨，囂張得根本不像個國之大臣，像是內政部代理部長花敬群竟然直接跟代表人民的立委嗆聲；又像是蘇貞昌對立委洪孟楷說「你老母（郭素春）也沒有像你這樣」，都是帶頭敗壞朝綱。蘇不知進退、為老不尊，不被別人尊重，只是剛好而已。

吳昆財說，蘇貞昌用明末袁崇煥比喻自己下台，明朝結束在崇禎皇帝手上，難道蘇是說蔡英文是崇禎，他是袁崇煥嗎？或是暗喻國家已經到了北風北（麻將術語、指最後一把），快要結束了嗎？袁崇煥為了獲取軍糧而吹捧明末禍宦魏忠賢，蘇貞昌卻是為了自己的小孩而貪權；袁崇煥被崇禎凌遲時一聲不吭、從容就義，蘇貞昌可有辦法忍受殺千刀？差太遠。

彰化二林高中歷史教師吳致融表示，蘇貞昌貴為中央百官之首，袁崇煥是守衛邊關大將，兩人實無可比性。且袁崇煥自知實力不敵後金，主張固守陣地不出戰、不挑釁，這原本正確的戰略卻被誣陷為通敵，「不知蘇院長在兩岸兵凶戰危的今日，也認同袁崇煥的戰略？還是要將主張和平對話的反戰人士都打為中共同路人，讓他們遭受如袁崇煥的冤屈？」

吳致融說，崇禎皇帝錯殺袁崇煥，顯見其無能；蘇自比袁崇煥，是暗示今日中華民國也有崇禎帝？何況長期受民進黨歷史教育的年輕學生早已不識袁崇煥，希望蘇院長改變「去中國化」的歷史教育，學生才有機會欣賞蘇院長的妙語。