為持續提升到院前急救成功率，今嘉義縣長翁章梁正式授旗、成立民雄高級救護隊。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣消防局今舉辦「消愛嘉～無懼」表揚大會，特別表揚受獎人員。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣消防局今舉辦「消愛嘉～無懼」表揚大會，慰勞績優消防、義消、防宣義消及救護義消同仁1年來的辛勞。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣消防局今舉辦「消愛嘉～無懼」表揚大會，除受獎人員外，也特別邀請17組「消防家族」參加表揚大會，意即家族中有4人以上參加警義消行列，呼應「消愛嘉」主題，愛家，也愛嘉！但直到上台表揚，眾人才知道消防局長呂清海的太太、兩個兒子都是義消，太太蕭瓊芬還是前雙福救護義消副分隊長，當義消21年才屆齡退休，一家對消防工作都熱情投入。

為歡慶119消防節，也慰勞績優消防、義消、防宣義消及救護義消同仁1年來的辛勞，消防局今舉辦「消愛嘉～無懼」表揚大會，主視覺利用水帶意象連結成無限符號（∞），代表消防員救災無窮無懼，除發揮個人力量與技能，也以團隊作戰打造堅強無懼的救災本事，「一個人走得快，一群人走得遠！」

今天受獎包括三和分隊隊員黃茂盛、義消總隊副總幹事戴文盛，兩人分別獲全國消防、義消楷模鳳凰獎，救護義消大隊東石分隊長吳勝良獲全國救護志工楷模鳳凰獎、防火宣導義消大隊阿里山分隊小隊長繆翠娥獲得全國防火宣導志工楷模鳳凰獎。

民雄分隊助理幹事劉薰璟獲得全國救護志工菁英獎、嘉義縣救難協會理事長黃聰明獲全國災害防救志工菁英獎、消防局科員羅正旭等13名消防同仁獲頒消防楷模獎、義消第一大隊副大隊長陳昭昇等95名同仁（含防救災團體）獲頒義消楷模縣長、局長、總隊長獎。

呂清海1985年加入消防工作，其妻與兩個兒子也長期投入義消行列，妻子蕭瓊芬2002年入隊，擔任雙福救護義消分隊員一職，服務至2021年榮退，兒子呂旭哲及呂冠宏分別在三和救護義消分隊、民雄救護義消分隊擔任救護義消，生活雖忙碌，3人仍以具體行動支持消防隊，讓傷病患得到最適切的照顧，全家凝聚對消防工作的熱愛與肯定，是堅強的消防家族。

為持續提升到院前急救成功率，今嘉義縣長翁章梁正式授旗、成立民雄高級救護隊，翁章梁說，消防人員一直跟民眾站在一起，只要有事故發生一定第一時間出現解決，是最堅強的公務團隊，目前消防局從科技應變、科技救災著手，包含成立災害應變中心暨特搜大隊、防災教育中心興建工程、強化各項救護設備、科技救災裝備等，未來不只是提升急救成功率、讓消防人員加倍安全外，更能保障縣民生命財產的安全。