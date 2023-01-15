玩具已非小朋友的專利，滲入日本味的「大人的玩具」正流行，POP MART泡泡瑪特去年9月首度登台成立門市，短短4個月內即掀起一股「泡泡狂潮」，創造了屬於大人的玩具，迅速帶起了本地的潮玩文化。近日更一次邀請兩位大師級潮玩藝術家大久保博人與上野陽介聯手來台，赴新光三越A11店送給娃友粉絲們新年驚喜，搶先開箱並介紹與POP MART的聯名作品，分別打造「毛怪的歡樂生活」系列盲盒與「HAPICO機械手辦」，精緻細膩令人愛不釋手，也展出超萌的兔年盲盒「歲·兔·旺」，開心迎接兔年。
另外，樂高積木的「LEGO Art」藝術系列盒組向藝術、設計與音樂界的傳奇致敬，過去從貓王到梵谷，應有盡有，系列新作則推出了日本藝術作品中最具知名度的葛飾北齋《富嶽三十六景 神奈川沖浪裏》作為致敬，以樂高藝術手法將畫作重現出不同震撼風格的山海美景，藉由拼砌帶來放鬆與解憂最佳方式外，同時為居家裝飾增添獨特巧思，讓大朋友們樂在其中。
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