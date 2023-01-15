2022九合一選舉綠營慘敗，不少人將檢討矛頭指向行政院長蘇貞昌，針對外界批評，蘇貞昌今(15日)竟語出驚人表示「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」引發熱議。臉書粉專「興趣使然的路人」昨天才發文稱「希望蘇好好處理國安危機，確保不會成為引軍入關的蘇三桂」，直呼是有如大宇宙意志般的巧合。

民進黨黨主席補選今(15日)登場，蘇貞昌一早前往新莊區中港國小投票，針對全民發現金6000元等政策挨批大撒幣保官位，蘇貞昌回應強調，不要像父子騎驢一樣，這樣也罵那樣也罵，扭曲抹黑、中傷、分化，「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」引發媒體人黃揚明批評：「難道蘇貞昌是將自己比喻為袁崇煥，那麼蔡總統是亡國之君崇禎皇帝嗎？」直呼「拿明朝的官比民國的事，引喻失當，莫此為甚！」

「興趣使然的路人」昨(14日)曾發長文探討《無人機國家隊是否請鬼拿藥單？》他提起故宮南院國慶煙火使用大陸製無人機的違規爭議，涉及此事的「臺灣希望創新股份有限公司」的最大股東雷虎科技不但沒有被撤銷資格，甚至還被選為「軍用商規無人機系統整合主導廠商」中負責微型無人機的主導廠商。而蘇貞昌面對魯明哲的質詢，不但沒有喊「在那叫什麼」，反而在2022年11月8日公開承諾將會調查雷虎科技。

他強調，在文中沒有任何一處指控（甚至影射）雷虎科技被解放軍科技滲透，從目前的證據看來，他們最多只是無能監管導致有可能被解放軍科技滲透而已。但是，不管雷虎科技是否真的有被解放軍科技滲透的可能，此事件突顯的，是我國政府在處理真正國安危機時的鬆懈以及隨便。

「年關將近，蘇院長即將卸任的風聲也四處流竄，希望他能在卸任前好好處理這個疑似國安危機，這樣才能確保不會在歷史上留名，成為引共軍入關的蘇三桂。」興趣使然的路人今(15日)發文提到，上述是他昨天用來作為這篇文章結語的一段話，沒想到今天酥院長就說了：「袁崇煥不死、清兵怎麼入關」，直呼：這難道就是傳說中的——大宇宙的意志？