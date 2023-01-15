台南台鋼獵鷹15日進行農曆年前最後一場賽事，對上台啤英熊是本季雙方第4次交手，獵鷹第3節最多有27分領先優勢，決勝節差點重蹈覆轍昨日遭對方逆轉戲碼，末節被打出32比15攻勢，所幸守住台啤最後一波進攻，也守住主場勝利，最終獵鷹105比102險勝英熊，但劉孟竹教練批是一場「很不滿意的贏球」。

開局獵鷹打出10比2攻勢，且得分都是在油漆區內，逼得台啤喊出暫停，「拉拉連線」持續在防守端施壓，使得對手在禁區沒有太多出手機會，三塔進攻也讓對手無解，上半場獵鷹拿下60分，其中三塔包辦29分，谷毛唯嘉則有13分貢獻，獵鷹60比42進入下半場，第三節獵鷹最多領先到27分，末節失誤過多被打出17比6攻勢，在最後3分鐘台啤瓊斯兩罰命中超前一分，兩隊開始不斷拉鋸，最後獵鷹靠著阿修羅籃下擺進2分以及布拉2罰中1，並成功守住台啤最後一波進攻，拿下農曆年前的主場勝利。

又在關鍵決勝節險遭翻盤，整場獵鷹失誤比對手多上10次，即便贏球賽後休息室氣氛明顯低迷，劉孟竹教練表示：「只能說這一場很不開心的贏球，我們一度領先到27分，甚至到第3節打完還保有20分的領先，末節又發生一樣的問題打得一塌糊塗，被對方打出一波32比15的攻勢，籃下最後一段防線還讓對方輕鬆上籃，完全不可取。」

昨也發生決勝節前領先12分卻遭逆轉，但劉孟竹強調，「今天跟昨天狀況不一樣，昨天包含一些『外在因素』，今天是心態問題，進攻端命中率不佳，或是沒有好的出手機會還可以接受，但防守端這種態度是我不能接受，所以我一直強調這場比賽第4節打得一踏糊塗。」

谷毛唯嘉此役拿下18分、4籃板與5助攻，和英熊曹薰襄的新人對決也成場上話題，谷毛唯嘉讚賞對手表示，「大學就覺得他個人技巧、心理素質很好，來到職業隊他頂替小安的位置，也能有很高效率的成績，感覺不出來他也是新人。」