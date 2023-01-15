國軍退輔會屏東榮服處先前發生性侵害案件，一名任職該處的男員工尾隨女員工進入女廁，自背後強行抓胸數十秒，女子受驚嚇猛力掙脫後，邊哭喊「太恐怖」邊向其他職員求救。屏東地院審結，依強制猥褻罪，處該男有期徒刑7月。可上訴。

判決書指出，男子與A女先前均在國軍退輔會屏東榮服處任職，2021年9月某日下午間，A女接獲指示前往女廁整理收拾垃圾，未料男子尾隨在後，自背後靠近A女後，伸手抓捏A女胸部數十秒，A女受驚嚇後不斷掙扎反抗後，奔出女廁向其他職員求救，全案才曝光。

男子接受偵訊時，男子稱只是向A女打招呼，當時A女突然站起身重心不穩，他出手打算扶A女才不慎觸摸到胸部等，但檢察官核對其他職員及A女的證詞，認定A女的確在整理女廁時遭到男子侵犯，且走出廁所時，A女不停說著「太過分了、太恐怖了，要向人事室報告」等語，故不採信男子辯詞，依強制猥褻罪將其起訴。

屏東地院審理時，法官認定男子只為了滿足個人私慾，無視被害人的意願，侵害被害人的性自主權，已經對其心理造成嚴重傷害，且迄今未能與被害人達成和解等一切情狀，依強制猥褻罪，處有期徒刑7月。可上訴。