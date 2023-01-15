由於持續受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，明（16）日桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，白天北台灣整天偏冷，清晨夜裡各地氣溫偏低。氣象局表示，本周有兩波冷空氣，北台灣再度回到冬天，僅周三、周四（17、18日）略有回溫，小年夜（20日）起溫度再降。

氣象局分析明日降雨分布狀況。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，今晚持續受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地持續降溫，北台灣氣溫降到12度左右，沿海空曠地區來到10度以下，中南部氣溫也會降到15、16度，花東低溫約17、18度。

氣象局說明本周天氣受到2波冷空氣影響。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

明天桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，西半部山區偶有零星雨，其他地區為多雲到晴的天氣。溫度方面，白天北台灣整天偏冷，氣溫僅13至15度，其他高溫約18至20度，清晨夜裡各地氣溫偏低，中部以北及東北部低溫12、13度，其他低溫14、15度，沿海空曠地區氣溫將再低2至3度，全台有感。

氣象局提醒，由於兩波冷空氣接力影響，本周基隆北海岸、宜蘭、雙北山區較長時間陰天或持續雨，桃園以北、花蓮局部雨，中南部晴時多雲；溫度方面，北台灣普遍偏冷，低溫12至14度，高溫多在15至17度附近，周三、周四短暫回到20度，中南部清晨約13至15度，小年夜（20日）後東北季風增強，西半部低溫13至15度，僅花東約17度左右。北台灣整天寒冷。