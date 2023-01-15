美麗島電子報董事長吳子嘉14日晚間在網路直播指出，他懷疑警政署懲處26名涉及88會館風紀案的官警，是「選擇性辦案」，因為他個人也取得進出招待所的相關門口監視畫面，人數超過被懲處的名單。他還爆料稱，影片是警政署長黃明昭「親自」透過管道向媒體人取得，並在直播上播出黃與媒體人璩美鳳、聯電榮譽副董宣明智之子宣昶有的合照，暗示黃是向璩、宣取得畫面。

警政署15日晚間緊急發布聲明強調，為端正警紀、調查真相，透過各種管道調取相關影像作為調查基礎，並由警政署公關室聯繫相關傳聞持有影像紀錄的媒體人，經其允諾「自行前往」警政署提供相關影像。

吳子嘉昨天直播表示，他握有出入88會館的名單和影片，他查證後，年後也要公布名單。他說，據他了解，黃明昭本人去索取88會館的錄影帶，沒全部公布、懲處，是選擇性辦案，搞自己警察。他說會查證自己握有的畫面，發函向當事官警查證。

他也批評，行政院長蘇貞昌破壞憲政慣例，明知道要辭職離開了，就要有分寸停止人事調動，卻還大動作調整87名高階警官，為的就是立威，告訴這些警察「我還是院長」。他說，這些調動、懲處「很詭異」。他不認識被拔官的刑事局副局長黃建榮，但他替黃建榮喊冤說，黃是刑警，不能去向五湖四海兄弟應酬交際嗎？不然怎麼取得辦案情資？

他質疑，因為黃建榮不是蘇貞昌的人馬，所以被針對。而88會館風波起源，是蘇貞昌與前內政部長徐國勇的內鬥。

警政署回應指出，針對所取得各影像檔案，警政署皆逐一過濾清查，並進一步取證，完成涉案員警的查處，一切均秉公處理，絕無針對性、選擇性辦案問題存在。

警政署強調，對於員警風紀案件，絕對破除情面、追究到底，吳子嘉聲稱還有其他員警涉足八八會館事證影像，警政署希望他能提供查處，也籲請各界主動提供其他員警涉足八八會館事證影像，「證據到哪就辦到哪。」警政署強調必秉持勿枉勿縱、徹查到底，並精進各項警風紀作為。