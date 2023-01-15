節目《木曜4超玩》去年11月舉行YouTuber運動會，不料活動過程中一位男工讀生因沒有離開射擊區域，不幸被箭射傷，後續送醫開刀治療，家長氣憤向媒體投訴，表示要提告，而節目《木曜4超玩》則以影片澄清在工讀生住院期間到出院都有向對方家長表達慰問、探視之意，公開事發影像及錄音，YouTuber賤葆、品子今（15）日發布影片承認：「該回合射箭的選手就是我們」且強調製作方相當負責任。

YouTuber賤葆在影片開頭表示很遺憾弓箭意外事件的發生，並承認該回合射箭的選手就是他們，透露節目製作人陳百祥不願意公開是誰射的箭，認為YouTuber們只是來參加活動，一切遵照規則，「聽從現場教練的指示、裁判的指令才做出射箭的動作，責任歸屬不在於選手。」

賤葆提到當時活動現場充滿氣球，受傷同學所處位置是視線死角，選手區無法看到在後方的同學，所以當下沒有發現有人受傷，直到12月中賤葆與團隊到冰島拍攝，製作人陳百祥連絡他表示射箭項目有造成工作人員受傷，受傷同學爸爸強烈要求與選手見面，要選手當面道歉，不然就會告訴記者或有力人士處理，由於人在國外，因此賤葆回台後才約時間探視，表示會共同負擔責任。

賤葆出面承認當時射箭的選手是他們團隊。（圖／J-Bao賤葆 YouTube）

品子表示遺憾這樣的事發生。（圖／J-Bao賤葆 YouTube）

賤葆說達成線下和解的共識後，不料隔幾天看到學生家長控訴節目的新聞報導，令他感到錯愕，團隊成員品子表示：「對於這件事情，我也很難過，真的也沒有人希望有人受傷」，賤葆解釋品子沒有神隱，是他釐清事件後才告訴品子，強調「她聽完也很緊張，問我該怎麼辦，也很害怕，我跟她說我們大家都會保護好妳，冷靜處理，該負的責任我們負，該慰問關心的我們也不能少。但沒想到，原來對方家長一定要見到我們的原因，並不是如他所說單純地希望得到我們的慰問，而是想要見到品子，對品子提出刑事訴訟。」最後事件將交由法官去處理，希望大家別再檢討任何一方。