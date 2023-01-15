台中市東區東光園路15日晚間發生重大車禍，現場有3名傷者、其中1人現場已無生命跡象。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市東區東光園路15日晚間7時27分發生重大車禍，現場有3名傷者、其中1人現場已無生命跡象，其餘2人均送醫急救中，據了解，現場初步研判是1輛汽車撞上2輛機車，肇事者已經逃逸，至於車禍發生原因，警方尚在了解釐清。

台中市消防局當時派遣太平、大誠、北屯及信義等分隊，出動救護車4輛、消防人員8人。現場為自小客與3輛機車事故，共3名傷者，分別由北屯91、大誠91、太平92處置送醫；消防局表示，2名傷者，包括，25歲女性傷者，全身多處擦傷，意識不清；另40歲女性，左腳開放性骨折，送中國附醫治療，50歲男性則當場無生命跡象，送醫搶救。

警方指出，當時47歲劉姓男子駕駛自小客車沿東光園路由北往南方向直行，行經案發路口時疑闖紅燈，與38歲連姓女子騎乘之重機車，附載乘客39歲連姓女子、65歲葉姓男子騎乘之重機車發生碰撞後，再波及路邊停放之自小客車，過程中造成連姓姊妹2人受傷，均送中國醫治療中，另葉姓男子當場OHCA，送長安醫院急救中。劉姓駕駛肇事後即離開現場，警方持續追緝中。