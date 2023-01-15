在居家空間中，廁所一般被認為最髒的地方，不過廚房才是細菌繁殖的沃土，有醫師指出，廚房潮溼高溫，適合細菌大量滋生，像是一條抹布就能長出6億個細菌，專家建議廚房物品須仔細清洗晾乾，避免細菌持續繁殖。

家醫科醫師柳朋馳日前在節目《健康2.0》指出，許多人重視廁所除濕，反倒忽略廚房潮溼高溫的環境，讓廚房成為家中最髒的地方，加上食物殘渣、油煙都是病原菌的養分來源，因此許多廚房用品像是抹布、菜瓜布、砧板都可能沾附上細菌，多半來自手部未清潔或是接觸未清洗過的食材造成汙染。

柳朋馳分享廚房小物細菌數，其中抹布最恐怖，2天不洗有高達6億個細菌；菜瓜布則是2餐內能滋生1億個細菌；砧板使用7天後，有20多萬個細菌；15%水槽都有大腸桿菌的蹤跡，冰箱手把也能驗出金黃色葡萄球菌。

「無毒教母」譚敦慈也提醒，使用完抹布、菜瓜布後應該「馬上清潔」，尤其有很多研究指出，抹布、菜瓜布儲存細菌非常多，所以洗淨抹布後可浸泡漂白水再曬乾，砧板除了生熟食分離使用，若用來切蛋白質的食材，就不要用熱水沖洗，以免蛋白質遇熱凝固。