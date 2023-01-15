薩爾瓦多國民議會日前通過《數位資產發行法》（Digital Asset Issuance Law），為10億美元比特幣債券的發行提供法源。這也顯示出，即便加密通貨產業陷入動盪、價格崩跌，依然無損薩國總統布格磊（Nayib Bukele）對於比特幣的信心。

該法通過後，現金短缺的薩爾瓦多政府便能繼續推動發行比特幣債券的事宜。比特幣挖礦商可利用地熱做為採礦能源，這類債券也被稱為「火山債券」。

加密通貨交易所Bitfinex表示，他們將負責為薩爾瓦多發行比特幣債券。比特幣債券將以數位「火山代幣」形式發行，旨在籌集10億美元。募得資金將用於協助薩國償還主權債務、強化比特幣挖礦基建，以及資助打造「比特幣城」（Bitcoin City）。

薩爾瓦多政府早在2021年11月便宣布計劃發行比特幣債券，原定於2022年3月付諸實行，但卻因加密通貨市場波動劇烈而一再延後。薩爾瓦多是全球首個以比特幣為法定貨幣的國家，布格磊也積極游說比特幣挖礦公司前往該國投資。

即便加密通貨交易所FTX去年聲請破產引爆連鎖風暴，國際貨幣基金（IMF）也警告加密通貨做為官方貨幣存在經濟風險，但這依然無法撼動布格磊支持比特幣的立場，他當時甚至表示「薩國將每天買進一枚比特幣」。