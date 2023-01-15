2022年大陸遊戲業受到新冠疫情波及，多項市場指標衰退。中國音數協最新數據顯示，2022年大陸遊戲市場實際銷售收入年減10.33％至人民幣（下同）2,658.8億元左右，初步統計為2014年以來首度下滑，同期遊戲用戶規模約6.64億人，年減0.33％。

香港經濟日報報導，中國音數協日前發表「2022年中國遊戲產業報告」指出，遊戲業整體處於承壓蓄力階段，主要受到五大因素影響：一、企業生產研發受限，項目進度嚴重滯後。二、徵才需求緊縮，崗位優化頻繁。三、資本信心不足，企業投融資困難。四、用戶削減個人開支，娛樂消費金額銳減。五、海外競爭加劇，企業外銷阻力增大。

報告顯示，2022年大陸自主研發遊戲境內市場實際銷售收入年減13.07％至2,223.77億元，自主研發遊戲海外市場實際銷售收入年減3.7％至173.46億美元。手遊方面，大陸行動遊戲市場實際銷售收入年減14.4％至1,930.58億元。

中國音數協預計，未來遊戲業挑戰與機會並存的時代特徵更加突出，需要多方共同努力，布局產業中長期發展路徑。另外，未來遊戲業會強化導向管理與內容建設，推動健康發展會進一步成為首要目標，其次是在質與量齊頭並進的前提下，更加注重質的提升，至於海外業務拓展將成為企業中長期戰略增長點，遊戲業會進一步邁向全球化發展。