去年九合一選舉民進黨大敗，總統蔡英文也辭去黨主席負責，而今（15）日副總統賴清德成為新一任黨主席，因此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉就表示「賴清德要當總統一定要拿到年輕票，2024年的投票基本鐵律就是這樣，毫無例外」，引發討論。

民進黨主席補選結果於15日晚間出爐，由民進黨代理秘書長林鶴明宣布，同額競選的副總統賴清德以4萬1840票、得票率99.65％當選。而12日晚間民進黨立委高嘉瑜出席民進黨主席補選候選人賴清德「向黨員報告」座談會，卻遭綠營支持者狂嗆「下台」，並比出「倒讚」手勢。而台北市議員王世堅也表示，不要去為難高嘉瑜，要來弄就弄我，要大小聲我也不怕，同時也有民進黨基層黨員直喊要開除台北市議員王世堅、立委高嘉瑜的黨籍。

因此吳子嘉15日就在網路節目《董事長開講》中表示，現在台灣的選舉裡面，「有30％是國民黨的基本盤、有30％是民進黨基本盤，剩下有40％是年輕人和中間選民和知識份子」，吳子嘉提及，「從2008年開始，年輕人在大選的投票率已經高達40％，所以光靠基本盤要當選的話不夠，一對一選舉的話一定是這個結果，賴清德一定要當選總統的話，一定要有這40％」。

最後吳子嘉說，「而這40％高嘉瑜、王世堅都有，要有年輕人支持的候選人才會當選，2024年的投票基本鐵律就是這樣，毫無例外，如果賴清德現在在台南道歉，但事後卻去修理高嘉瑜和王世堅，我跟你保證會落選，賴清德要當總統一定要拿到年輕票」。