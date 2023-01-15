民進黨前桃園市議員王浩宇昨(14日)在臉書提到，台北市議員王世堅的父親，其實就是知名電玩、電影《返校》的故事原型，稱他出賣同學後飛黃騰達，引發熱議。王世堅本人對此以「潑糞者」等字眼回應。沒想到當王浩宇今(15日)發文補充說明事件原委時，竟將日治時期台灣共產黨創始黨員謝雪紅誤植為「王雪紅」，被前桃園市議員參選人林佳瑋糾錯稱，謝雪紅從沒在台大任教過，王浩宇的歷史素養堪憂。

「你可以不認同王世堅，但是不可以像王浩宇扭曲歷史、泯滅人性攻擊政治受難者家庭。」林佳瑋今(15日)在臉書發文強調，王世堅的祖父張榮宗在二二八被槍決，父親王明德在白色恐被捕。王浩宇說「王明德咬出所有同學、謝雪紅」，這是張冠李戴，與史實明顯不符。王明德認識、一起參與地下黨的台大法學院同學並不多，謝雪紅也早在1947年逃離台灣，1949年被捕的王明德，根本無法咬出謝雪紅。

林佳瑋還指出，王浩宇又說，「王明德為黨國立大功，所有同學都死了」，這是顛倒是非，譴責被害人。怎麼在王浩宇看來，兇手變成也是受害者的學生王明德？她直言：我不認識王世堅，但是我認為一個正常的社會，絕對不能容忍王浩宇為了政治鬥爭，泯滅人性的言論。

王浩宇針對林佳瑋此文回覆PO文寫道：事情是這樣的。王明德被約談後，供出自己在台大的老師是謝雪紅，是謝帶他進入共產黨組織，但當時謝雪紅已經到對岸去了。他另外供岀背後的組織是誰，這些老師、學生不是槍斃就是重判。

但王浩宇這篇PO文經過編輯，原本把謝雪紅誤植為王雪紅，被粉專「不禮貌鄉民團」截圖存證開酸：「隨便套個人名就可以變成歷史大師了。」網友也笑虧王浩宇「謝王傻傻分不清楚。」

王浩宇還在臉書回文中又寫錯一次「當時王已經到對岸去了」。林佳瑋也截圖存證狠酸：「一直把謝雪紅寫成王雪紅是故意的嗎？令人堪憂的歷史素養。」並補充說明：王雪紅跟謝雪紅也都從來沒在台大任教過。「我認為所有相信王浩宇求證功力跟歷史素養的人，應該要重新思考自己的人生，是不是在什麼地方出了差錯。」