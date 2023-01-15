影后賈靜雯不只演技生動，還有保養得宜的外貌，是演藝圈著名的美魔女。近日，她和家人一起幫媽媽過70歲生日，照片PO出後，大批網友驚呼：「媽媽在哪裡？」原來賈媽媽有著逆齡的外貌，被讚根本像姐姐。

賈靜雯和弟弟衛斯理分別育有3個小孩，今（15日）她在社群平台PO兩家人為媽媽慶生的照片，她與修杰楷帶著二女兒咘咘和小女兒波妞出席，衛斯理和太太朱芯儀 則帶2子1女現身，全家和樂融融的畫面，讓賈靜雯感性地寫道：「如果我70 也可以兒孫滿堂陪在身邊，那真的是一種福氣，看到老媽笑真的很珍惜。」她祝福母親：「生日快樂，一定要天天健康又快樂，看到照片的鬼臉波妞，一定很快樂！」最後hashtag「家有一老如有一寶」、「珍惜」、「家人」、「生日快樂」。

照片中，賈媽媽有著烏黑亮麗的黑短髮，用白色髮夾固定瀏海，戴著黑框眼鏡，皮膚沒什麼皺紋，氣色又紅潤，網友驚訝地留言：「70歲的壽星在哪兒啊」、「一時還真找不到70歲的媽媽藏在哪，保養的真好」、「賈媽媽太凍齡了」、「我也一直在找 、媽媽是哪位啊」、「媽媽看起來不到60呢，美女的媽媽好像都會更美」、「真的看不出來有70歲媽媽，根本姐妹啊」，讚嘆賈媽媽很童顏。