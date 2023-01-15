秘魯前總統卡斯蒂略(Pedro Castillo)在去年12月被國會免職，並遭到拘留以來，有大量的抗爭者立即針對現任的博路阿爾特總統(Dina Boluarte)發起抗議，而且死傷情況愈來愈嚴重，首都利馬與另外三處地區被宣布進入緊急狀態。

半島電視(Aljazeera)報導，最近幾星期的抗議活動，造成至少42人死亡，秘魯政府在星期六宣布，首都利馬和其他三個地區進入緊急狀態，有效期為30天。緊急狀態將授予軍隊維持秩序的權力，暫停集會自由等多項憲法權利。

左派的前總統卡斯蒂略因為涉貪的指控遭國會調查，12月7日，卡斯蒂略宣布暫時解散國會，企圖成立緊急政府，但是他的命令沒被執行，反而是遭到國會免職並且拘留，之後總統職位就由副總統蒂納‧博路阿爾特暫代。

隨後，卡斯蒂略的支持者發起全國抗爭，要求舉行新的選舉，並要求博盧阿爾特下台。

隨著抗議愈發強烈，當局封閉了通往秘魯著名的旅遊景點馬丘比丘的航空和鐵路線，抗議者與警察之間的衝突更為嚴重。

雖然博盧阿爾特為警察道歉，但她堅稱，不會在動盪中辭職，並拒絕召集制憲會議。

卡斯蒂略在總統期間，因多起詐騙案被調查，目前已被還押候審，罪名還包括叛亂。秘魯近年來政局不穩。博盧阿爾特是五年內的第六位總統。