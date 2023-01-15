桃園璞園領航猿15日對戰福爾摩沙台新夢想家，首節下起三分雨，由張鎮衙4記三分球攻下12分，帶起團隊攻勢，他在上半場更以6投6中的百分百三分球命中率，讓全場球迷熱血沸騰，易籃後，攻守持續穩定發揮，逐漸拉開比分，終場以93比76收下PLG史上最長的10連勝紀錄。

談及本場比賽，總教練卡米諾斯認為勝利關鍵在於團隊決勝節的拚戰精神，「能夠持續與對手對抗，我為我的球員感到驕傲。」他也特別肯定丁恩迪於場上的防守表現，使對手進攻出現困難，無形中幫助球隊守住勝利。說到10連勝心情，卡總不改幽默表示，「如同先前說的10連勝比9連勝厲害，那11連勝會比10連勝更厲害。」

甫拿下單月MVP，已連續三場得分皆突破20，手感持續加溫的盧峻翔，今日貢獻全隊最高24分，外帶6記三分外線，相當開心能拿10連勝的他，迫不及待帶著好心情回家過年，提及近期球隊連勝紀錄，他認為比賽結束就必須會下一場做準備，團隊持續秉持著這樣的精神，「連勝的路程不能鬆懈。」

而三分球6投全中的張鎮衙，談到個人紀錄他相當感謝教練與學長持續給予信心，也特別提到學長陳昱瑞於場上的協助，讓他能有空檔出手，賽後謙虛說：「我盡力成為比賽的一部分，將自己擅長的事情發揮出來。」

面對即將到來的年假，來到台灣進入第2年的卡總，熟知農曆年大家會有許多聚會，他開玩笑說道：「大吃大喝之下對於運動員而言是非常危險的事情。」過年期間的訓練安排，團隊將不會停下腳步，準備迎接農曆年後的客場賽事。