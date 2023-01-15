蘇花公路大清水隧道搶通，蔡英文提醒這些時段管制。（取自蔡英文臉書）

蘇花公路大清水隧道搶通，蔡英文提醒這些時段管制。（取自蔡英文臉書）

蘇花公路大清水隧道南口日前發生坍方，蔡英文總統今晚表示，經過工程人員連日搶修，在今天下午5點恢復通車。公路總局將持續進行邊坡防護作業，她提醒國人，在1月18日前，晚上7點後將實施夜間封閉道路。春節期間1月19日至31日不管制。政府會以最高標準，執行施工及通行安全，並全力兼顧國人春節疏運的需求。

蔡英文今晚透過臉書感謝這段時間，辛苦的工程人員及協助接駁單位。她特別強調，由於蘇花公路大部分路段依山臨海修築，為了清理土石，我們的工程人員必須掛著背負式安全帶，像「蜘蛛人」般，懸掛在峭壁上進行刷坡、掛網，非常艱辛。

她感謝工程人員克服困難與壓力，連日搶修道路，全力守護用路人的安全。還特別點出，行政院長蘇貞昌也在今天下午，特別到第一線慰勞辛苦的工程人員，並向我們的公路「蜘蛛人」致謝。

此外，蔡英文表示，她也要感謝協助接駁的單位，包含台鐵局加開宜蘭花蓮區間快車，共42列次疏運旅客；以及4艘民間快輪協助往返蘇澳港、花蓮港疏運，減輕花東民眾的不便。

她說，接下來，公路總局將持續進行邊坡防護作業，她提醒國人，考量夜間無法有效監看上邊坡，在1月18日前，晚上7點後這個路段將實施夜間封閉道路。春節期間1月19日至31日不管制。並承諾，後續用路期間，政府會以最高標準，執行施工及通行安全，並全力兼顧國人春節疏運的需求。