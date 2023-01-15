女星大S和前夫汪小菲因家用鬧上法院，雙方在網路上隔空交戰，汪小菲媽媽張蘭更是語岀驚人，狂轟大S一家，並向前妻索要床墊，鬧得滿城風雨，汪小菲的緋聞女友張穎穎公開聲援，之後兩人公開戀情，汪小菲表示張穎穎救過他的命，感情似乎要步入正軌，不過張穎穎近日卻開直播哭訴，被張蘭再下方留言嗆：「就憑你是個心機女」，讓網友傻眼。

近日陸媒報導，張穎穎深夜開直播，眼睛都哭腫了，不斷重複：「憑什麼，要我來承擔這些東西呢？」情緒相當失控，結果張蘭看到後直接在下方留言：「就憑妳是個心機女」，兩人的關係再度引發網友討論，許多人認同張蘭「不愧是戰蘭」、「蘭姐看妳評論我激動了，支持妳」。

有網友爆料，張穎穎會失控只因汪小菲和張蘭直播間的新助理「雯雯」曖昧中，且點出張穎穎最近生日，汪小菲卻沒有留言祝福，反而與張蘭連線直播，看著女助理雯雯跳舞笑得特別開心，且有人發現女助理長相是大S與前女友張雨綺的綜合版，才讓張穎穎產生巨大危機感。張穎穎為此在抖音中發長文，提到：「愛情沒了可以再遇」，被猜測感情遇到瓶頸。

張穎穎被陸媒報導直播痛哭。（圖／扒圈小記 微博）

張穎穎近日在抖音發布了一段意味深長的話。（圖／ 張穎穎抖音）

網友認為新助理長得像大S和張雨綺綜合版。（圖／微博）

先前張蘭在直播上解釋與張穎穎的合照，強調當時並不認識張穎穎，喊話對方：「妳沒有善良的心，不靠自己的本事、不靠自己的能力，對吧？妳利用我啊，妳把我騙到這個什麼山上去，來了10幾個粉絲接我，我根本不認識妳！粉絲群裡的其中之一把我騙到山上去，讓司機小琴用他的手機給我拍的照！」並嚴詞批評張穎穎有心機。