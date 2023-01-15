大陸遊戲手機業者黑鯊科技近日爆出自2022年以來已裁員80％，其所需支付的補償金在人民幣7,000萬元至8,000萬元左右，但截至目前該公司多數離職員工仍未收到補償。

芯智訊報導，公開資料顯示，黑鯊科技於2017年成立，是一家主打電競遊戲手機的公司，大股東為小米科技（持股約46.42％）。

早在2022年初市場傳出，遊戲巨頭騰訊擬收購黑鯊科技，但同年5月知情人士透露，上述收購案未獲得相關部門批准，騰訊已放棄收購黑鯊，此後黑鯊裁員消息頻傳。

初步統計，自2022年8月至12月黑鯊科技五度裁員，從原有的1,000多人減少到目前的100多人，該公司僅保留互聯網、職能等少數部門，裁掉約80％員工，因此必須支付補償金。但是從目前離職員工在網路上的爆料來看，目前只有第一批被裁員工拿到全額賠償。有離職員工透露，裁員「N＋1」補償原本分三個月發放，隨後又改為分六個月發放，然而本應在1月10日發放的首期補償卻未能足額發放。

報導指出，顯然在騰訊終止收購案，黑鯊科技融資無進展，同時自2022年以來又遭遇整個智慧手機市場的大幅下滑，黑鯊已陷入嚴重的資金斷鏈危機。