農曆年前SBL最後一天賽事，台灣啤酒15日在下半場吹起反攻號角，蓋比的外線追平比分，土洋聯手打出47比33攻勢，以77比70逆轉裕隆納智捷，收下第2勝，也讓裕隆吞2連敗；衛冕軍台灣銀行幾乎整場領先彰化柏力力，只有次節短暫落後1分，馬上就再掌控比賽，終場77比61贏球，3勝1敗暫居SBL第一階段龍頭。

本場台啤搶下36籃板，多出對手14個，積極衝搶籃板帶動整體進攻，喬丹個人繳出16分，外帶16籃板、5助攻、2抄截全面數據，王子綱13分、3籃板，蓋比則有10分、6籃板和5助攻。

台啤總教練周俊三表示，球隊常常出現先落後十幾分，再得二十幾分逆轉的情況，代表還不是很穩定，「球員經驗還是不足，我們要更充分了解球隊系統，也希望透過團隊的氛圍或是贏球去增強我們自信心。」

儘管最後成功贏得勝利，周俊三還是認為球員反應不夠快，這幾場碰到的對手經驗非常老道，對方變換防守帶來困擾，導致自己在攻防節奏不流暢，他盼球隊能在這階段結束後打得更沉著，若能更快進入狀況，就會更加順手。

因前場裕隆敗給台啤，衛冕軍台灣銀行對上彰化柏力力只要贏球，就能在第一階段爬上龍頭。首節結束台銀取得10分領先，但次節柏力力找回進攻節奏，江尚謙先連攻4分，邱家佑、蔣浩偉也屢屢得手。

不過台銀不是省油的燈，易籃後加壓防守，減少柏力力好的出手機會，潘祥偉更殺出重圍，內線、三分都能掌握，個人砍13分，搭配瑪哈尼穩定中距離及籃板，穩定球隊領先，加上柏力力在第三節末因大將布依德犯滿退場，進攻火力削弱，讓台銀瞬間拉開分差，帶走勝利。