美式賣場好市多提供許多品質優良、價格優惠的商品，想要購買得先花費1350年費加入會員，若再花1650元升級成黑鑽卡，則能享受2%回饋金，不過升等黑鑽卡真的划算嗎？許多內行人分享，其實金額門檻的計算方式，就是1650除以2%的82500元，也就是一年在好市多若消費額達到82500元，升等就會比較划算。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享帳單明細，表示自己是黑鑽卡會員，卻是第一次收到這種費用，「這是怎回事呢？」仔細一看可以發現，基本的金星會員主卡年費是1350元，升等黑鑽卡的費用則是1650元，價格比一般卡年費還要貴上約20%。

一名網友分享自己升等黑鑽卡的帳單。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多人紛紛回應，「實在想不通，用我的錢拼命買，賺到更多回饋金，再交給好市多？」、「沒買這麼多，升級黑鑽卡有意義嗎？」、「每次結帳，店員都一直用惋惜的語氣告訴我，沒升等真的很可惜，然後一直說年費一樣～我心想年費一樣，為何還要一直鼓吹～我都直接拒絕」。

內行人則說明，黑鑽卡划不划算的公式就是「1650/2%=85500」，會員若一年消費超過82500元，回饋金比升等的1650元高就是划算，反之則能退掉升等；值得注意的是，回饋金不適用於加油，若想退還升等費用，就不能使用2%回饋金，回饋金上限為每年3萬元。