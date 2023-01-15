2015年2月4日復興航空一架由台北飛金門的ATR72-600型機，從台北松山機場起飛後不久隨即失控撞擊高架橋、墜落基隆河，有民眾行車紀錄器正好拍下驚悚一刻。（圖／中央社）

2015年2月4日復興航空班機墜落基隆河，造成40名乘客死亡、3人失蹤。空難發生原因經飛安會的事實資料報告顯示，班機墜落前8秒駕駛才發現收錯油門。（中時資料照）

尼泊爾地處多山，空難頻傳，自2000年來總計發生18起空難。最新一起發生在今（15）日下午1時（當地時間近上午11時），雪人航空（Yeti airlines）一架編號9N-ANC客機日自首都加德滿都（Kathmandu）起飛後，不幸在博卡拉（Pokhara）附近墜毀。機上72人有68人罹難，為尼泊爾30年來最慘烈的空難事件。值得注意的是，同款的機型曾多次失事，如2015年2月4日震撼全台的復興航空235號班機空難。

據尼泊爾民航局說法，9N-ANC客機一度從失事地點塞提峽谷（Seti Gorge）和塔台聯絡，「然後它就墜毀了。」博卡拉機場發言人喬希（Anup Joshi）指出，飛機在博卡拉新、舊機場間的山谷不明原因墜落，當時「巡航高度為1萬2500英尺（約3810公尺），處於正常下降階段」。飛機墜地後立刻起火爆炸，殘骸四散，濃煙頻竄。

失事飛機機齡15年，機上共72人，包括2名嬰兒、4名機組人員與15名外籍人士，分別為5名印度人、4名俄國人、2名韓國人，以及法籍、愛爾蘭籍、阿根廷籍、澳大利亞籍各1人。

當地電視台畫面顯示，數以百計的搜救人員持續在失事現場的山頭搜尋。一名警官說，客機墜毀兩座山之間，搜救人員難以到達。當地居民受訪形容：「一半在山坡上，另一半在谷底的塞提河（Seti river）。」

尼泊爾政府隨後發表聲明，總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）在獲知空難消息後，已召開緊急內閣會議。尼泊爾財政部長鮑德爾（Bishnu Paudel）告訴媒體，政府已成立專案小組調查事故原因，預計45天內提出報告。

失事飛機是廣泛使用的ATR72雙渦輪螺旋槳發動機客機，由空中巴士（Airbus）和義大利的Leonardo的合資企業生產製造。專家認為，ATR72引擎推動力不足，是有待淘汰的飛機型號。復興航空過去十多年發生的空難事件，多次都涉及ATR-72機型。

尼泊爾上一次傷亡慘重的空難是在1992年，巴基斯坦國際航空公司一架空中巴士A300客機在接近加德滿都時，墜毀附近山頭，機上167人全數罹難。而在15日事件以前，尼泊爾自2000年來總計發生17起空難，奪走273條人命；歐盟2013年即以安全為由，禁止尼泊爾的航空業者進入歐盟領空。