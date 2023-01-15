民進黨主席補選結果於15日晚間出爐，由民進黨代理秘書長林鶴明宣布，同額競選的副總統賴清德以4萬1840票、得票率99.65％當選。而最近有一份最新的民調指出，對於賴清德當選民進黨黨主席，有85％的民眾認為「民進黨支持度會繼續崩盤」，僅有9％的民眾認為「民進黨支持度會止跌回升」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》15日對於「賴清德當選民進黨主席」進行了網路民調，截至15日22時30分，已有4807人進行投票，有85％的民眾認為「民進黨支持度會繼續崩盤」、有9％的民眾認為「民進黨支持度會止跌回升」、有5％的民眾認為「沒有意見」、另有1％的民眾認為是「其他狀況」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「看他開的座談會，一堆豺狼虎豹，只批評黨內忠言人士和黨外名嘴，這個黨和這些人永遠讓牠消失在政壇吧！別再危害台灣人了！」、「選個黨主席民調就回升了嗎？那也太小看人民智慧」、「希望民進黨繼續崩盤！」、「敗選後完全沒有檢討」、「沒有去除黑金」、「有蔡英文在他這主席就如同虛設」。