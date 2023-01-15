大陸資通訊設備業者華為2022年分紅預案曝光，依舊對員工很大方。華為內部論壇「心聲社區」近日有員工貼出華為分紅方案，2022年度工會虛擬受限股份預計每股配發人民幣（下同）1.61元，比2021年的1.58元還多。以此估算，華為將向股東分配股利高達625億元。

香港經濟日報報導，按照每股7.85元的虛擬股價計算，華為員工的持股收益率高達20.5％，投資報酬率超過絕大多數公募基金及銀行理財產品。

澎湃新聞引述華為內部人士證實，網路流傳的華為內部分紅方案屬實。對於華為在艱難的轉型期給出這份分紅方案，多位華為員工在內部論壇中表示「超出預期」。

過往資料顯示，2018年至2021年華為每股分紅分別為1.05元、2.11元、1.86元、1.58元。經該公司內部有權機構決議，華為2021年向股東分配股利達到614億元。以此推估，2022年預估華為將向股東分配股利達625億元。