日本前桌球國手福原愛這兩年因感情風波，導致形象崩毀，被日媒列為名人身價暴跌的冠軍。不過，福原愛努力地在家鄉東山再起，近日在日本東京某家超市為代言的產品宣傳，大陸網友發現她整個人小了一號，驚呼：「小愛瘦啦！」

福原愛和江宏傑離婚後，兩人的一舉一動都被放大檢視，昨（14日）福原愛在微博發出4張照片，IP位置顯示在日本，她寫道：「今年的展覽會，過去跟大家打個招呼，你們在超市見過我嗎？」畫面中，福原愛在東京某家超市替代言的產品站台，與廠商面帶笑容地合照，她放下一頭黑髮，身穿白色洋裝，手拿吉祥物，後方堆滿代言產品，還有深藍色的大型廣告板，看不出先前被日媒視為掉價最嚴重的名人。

福原愛在日本某超市為代言的產品宣傳。（圖／微博@福原愛）

大陸網友見狀，紛紛留言力挺：「哇，一身白色真的很襯姐姐的氣質呢」、「愛醬好漂亮」、「明天去Ito yokado（伊藤洋華堂）看看能不能買到愛醬代言的洗臉巾」，也有網友發現福原愛瘦了超多，原本的膨膨臉消失，變成接近瓜子臉。

福原愛離婚後有陣子遭官司纏身，去年9月她到大陸駐日大使館參加活動時，被拍到身形消瘦、雙頰微凹陷，受訪時她哽咽地說：「我這兩三年很多天晚上都睡不著，但幸運的是我都挺過來了」，並透過鏡頭向大陸粉絲喊話，深信每個人遇到的不同困境都會挺過的，最後她表示，希望疫情早點結束，就能和大陸的朋友們見面。