網紅蔡瑞雪就讀台北市第一女子高級中學時，受邀出演節目《校花點點名》爆紅，被粉絲封為「北一女神」，後來創立個人YouTuber頻道，2017年曾到南韓選秀節目《偶像學校》訓練，因表現和語言等問題慘遭刷下，回台後積極經營個人YouTuber頻道，成為網路有名的正妹YouTuber；今日她曬出一張與(G)I-DLE舒華的合照，透露雙方早就認識，令大批網友驚訝。

「2023超級巨星紅白藝能大賞」歷年來陣容強大，今年請來南韓當紅女團(G)I-DLE來台表演，團隊13日就抵台，14日在台北小巨蛋錄製，昨（14）日舉行記者會時全員出席，並用中文自我介紹及拜年，其中團員舒華是台灣人，彩排後就帶著團員們吃台灣當地美食，此次回到台灣表演讓不少粉絲接機時直呼：「歡迎回家」。

蔡瑞雪曬出與舒華的自拍。（圖／snowbabyq Instagram）

網紅蔡瑞雪當天到《超級巨星紅白藝能大賞》後台，曬出與舒華的自拍合照，透露與成員舒華的關係：「從妳還沒出道就在韓國一起陪伴、互相加油打氣，一直到現在看到在舞台閃閃發亮的葉舒華，真的好感動，歡迎回台灣～」同時曬出與(G)I-DLE全體成員的合照，開心表示：「被仙女們包圍好幸福」，當天蔡瑞雪穿著粉色低胸上衣，精緻外型和火辣身材都不輸女團成員。

許多網友紛紛羨慕直呼：「舒華原來這麼高，都是大美女們」、「幸福的時刻」、「哇！都是漂亮大美人！」、「原來是認識的！」。