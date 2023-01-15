2022九合一選舉綠營慘敗，總統蔡英文辭民進黨主席，副總統賴清德在黨內批評檢討聲浪中選上新任黨魁。台大政治系教授左正東15日在《張雅婷辣晚報》節目中強調，賴清德要解決民怨，馬上要面對黨內黑金、介入媒體、假消息、網軍等問題，很多時候這把刀是要砍向自己，砍光了自己也會失去執政優勢，但如果不砍，如何去解決民眾的憤怒？

「當然黑金還是他馬上要面對的一個巨大挑戰，特別是在他的本命區發生這些事情。」左正東表示，當然他可以把這把大刀揮向英系，畢竟皇承國大家都公認是英系的，所以他就把所有黑金的問題都向英系砍去。包括林智堅，他也可以說這個是蔡英文的人馬，該查就查、該辦就辦，他都可以很大聲。

左正東指出，但民進黨碰到的問題不只是黑金，還牽涉到介入媒體的問題，這也是過去大家對民進黨很不滿的一件事。賴清德在台北場的時候說，民進黨是一個可以大鳴大放的政黨，但是任何不實的攻擊他要絕對禁止。那什麼叫不是事實的攻擊？就像蔡政府說要對付假消息，最後發現妳蔡政府放出來的，很多也是假消息，你打擊的假消息，很多時候這把刀是要砍向自己。

「這就牽涉到一個問題，你過去攻擊網軍，現在你上台，要把這些都砍光嗎？」左正東質疑，會不會當砍光之後，發現你也失去了一個執政的優勢呢？因為你通過你的政府預算，可以去支持這些網軍，所以你在網路上聲量就非常大，其他反對你的人都銷聲匿跡了，大家都以為你好棒棒。那你如果不砍網軍，你如何去解決民眾對網軍這種憤怒呢？