近來許多韓國團體來台演出，吸引不少民眾進場支持自己喜愛的明星。有網友不滿表示，「台灣就不能抵禦韓流，反攻韓國嗎？台灣歌手到底有多爛？」認為目前台灣年輕一代流行的獨立樂團，沒有商業價值、無法文化輸出。不過許多人指出，KPOP早已是世界主要潮流，「全世界都被KPOP攻佔好嗎？」另外獨立樂團雖然遭原PO鄙視，卻是全台第一組登上全球規模最大「科切拉音樂節」演出。

原PO在PTT發文表示，「台灣到底要被KPOP輪X、搶劫到什麼時候？」表示近期有許多韓團來台演出，獲得不少粉絲買票進場支持，「X，豈有此理，台灣就不能抵禦韓流，反攻韓國嗎？台灣歌手到底有多爛？」還提到獨立樂團是沒有商業價值、無法文化輸出的種類。

對此，許多人紛紛回應，「全世界都是KPOP的形狀了吧」、「全世界都被KPOP攻佔好嗎...」、「因為是現在的世界主流啊」、「好像不是只有台灣」、「台灣練最好的團放到韓國大概都很不行，等級就真的有差」。

另外也有支持獨立音樂的網友指出，「就算主流音樂盛行，覺青也只聽獨立樂團，現在變很多年輕人都聽獨立樂團，那是不是主流？」、「上一代沒培養，有培養又死要照自己意思，所以獨立樂團才會多，要成功只能等目前獨立樂團，等他們發展起來後帶新人」、「結果你鄙視的台灣獨立音樂（落日飛車），卻成為台灣首組登上全球規模最大的音樂節：科切拉音樂節」。