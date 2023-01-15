近期不少公司發放年終獎金，沒有比較就沒有傷害。就有一名網友分享，自己公司有同事請產假，導致其他人要加班分擔業務，但年終考績出爐後，請產假的同事卻領得一模一樣，讓她跟其他同事都心有不甘，所以發文抱怨，卻被眾人洗臉。

一名網友在PTT女板發文「請產假但考績年終跟大家一樣」，表示近期公司年終及考績同時出爐，不過有一名請產假的女同事，幾個月沒有上班卻能拿到相同的獎金，她無法處理的業務由其他人加班分擔完成，只拿到加班費又沒額外獎金，讓不少人心生不滿找主管理論，好奇遇到這種狀況該默默承受，還是力爭到底？

貼文引起網友熱議，「也許人家生產前就把今年績效拿到了，幹嘛不平衡？」、「產假本來就是權益，這只代表你的能力貢獻多做2個月還是沒比別人好」、「身為一個小主管，真的必須說，不是做得多就等於貢獻多」、「產假有什麼好不平衡的？有本事自己生的時候不要請」、「不去要求公司補人力，怪產假同事，有夠奴」。

也有網友認為年終是以老闆看法為主，「產假加上育嬰假有半年欸，幫忙cover了半年啥獎金都沒有但請假的人有，老闆也太摳了吧」、「產假不得扣考績，但幫忙的考績沒有比較高，這老闆也蠻讓人無言的」、「大家錢都一樣某種程度叫皆大歡喜，是老闆願意多給他的」、「奴工在老闆眼中都差不多啦，哪有努不努力之分，自己不爭取就沒用啦」。