總部位於英國劍橋的半導體新創公司Flusso日前傳出被陸資以2800萬英鎊（約合台幣10.3億元）收購，此項交易引起了英國國會議員的注意。據英媒最新報指出，英國政府很可能以國家安全的理由阻止這筆交易。

據英國科技網站《登錄者》（The Register）報導指出，英國保守黨國會議員兼外交事務委員會主席艾麗西亞．卡恩斯（Alicia Kearns）已致函英國商務大臣格蘭特．夏普斯（Grant Shapps），呼籲英國政府對於該收購案進行審查，這可能會導致此項交易受阻。

根據公開資料顯示，Flusso是從英國劍橋大學分拆出來的一家公司，成立於2016年，主要開發MEMS流量傳感器技術。該公司曾於2020年6月完成了由投資公司Parkwalk Advisors領銜的A輪融資，該輪融資獲得大幅超額認購。此外，Flusso還於當年推出了其首款產品FLS110——它是全球最小的流量傳感器，這是一項面向大數量消費、工業和醫療應用的尖端科技產品。

2022年8月，Flusso宣佈被一家企業與全球私募基金聯手收購，當時的公告並未公佈收購方的具體名稱。不過，根據1月6日最新提交的公司註冊文件顯示，上海思爾馳企業聯合管理有限公司（Shanghai Sierchi Enterprise Management Partnership）於2022年8月11日獲得Flusso的100%股權。同時，Flusso還任命了2名常駐上海的中國人Dan Zhou和Feiran Shi為公司董事。

Flusso公司的CEO兼聯合創始人Andrea De Luca博士表示，這筆收購案「有助於加速我們流量傳感產品線的商業化」，同時能「改善進入市場和獲得客戶的渠道，尤其是在亞洲」。

據大陸的工商資料顯示，上海思爾馳企業聯合管理有限公司於2021年底在上海正式註冊成立，實際控制人為上海寶鼎投資股份有限公司，而該公司的股東大部分為政府機構及國有企業。

隨著相關訊息曝光，英國國會議員卡恩斯致函英國的商業、能源和工業戰略部（BEIS）大臣夏普斯，指稱該收購未根據英國《國家安全和投資法》（NSIA）條款進行審查。上述的法案於2022年生效，賦予英國政府審查商業交易的權力，並可能以國家安全風險為由進行干預。在此之前，英國政府就動用該發案對於已經完成交割的安世半導體收購紐波特晶圓廠（Newport Wafer Fab）的交易進行干預，還阻止了英國曼徹斯特大學的視覺傳感技術授權給一家中國北京公司。此外，法案還被用來阻止將涉及半導體行業的電子設計自動化（EDA）公司Pulsic Ltd.出售給中國公司Super Orange HK Holding Limited。

卡恩斯議員在推特表示，鑒於半導體的戰略重要性以及英國科技行業自給自足的重要性，必須了解這項收購案是否根據《國家安全和投資法》進行審查。因為這項交易案「可能損害英國國家安全」。

一名英國政府發言人對《登錄者》網站表示，政府會定期在國家安全問題上監控整個經濟運行中的收購案，根據《國家安全與投資法》，商務大臣有權在必要時干預收購。