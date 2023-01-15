美國去年爆發嚴重禽流感後刺激蛋價大漲，年底更屢創新高，讓全年蛋價飆漲近6成。即使今年1月來有所拉回，但仍是去年同期逾3倍而增加民眾負擔。

據食物資訊商Urner Barry資料，中西部12顆大型蛋批發價在12月創5.46美元新高後開始拉回。1月迄14日止一周已下降至4.18美元，但仍遠高於去年同期的1.3美元。

勞工統計局12日公布12月消費者物價指數（CPI）年增6.5％，增幅連續六個月縮小，但蛋價卻年漲近60％，較11月上漲11.1％。

研究機構Information Resources指去年蛋價漲幅是所有食品雜貨裡最高。

據農業部資料，美國去年初爆發具高傳染性禽流感後，令全年約5,800萬隻鳥死亡創新高，其中包括逾4,300萬隻母雞，加上年底假期烘焙需求高峰，使年底雞蛋庫存量較年初大減29％，令蛋價在年底前連續數周創新高。

部份零售商指蛋價在12月過後通常會下跌，因為年底需求高峰已過。但外界認為目前蛋價仍異常高昂，繼續增加民眾的生活預算壓力。

連鎖超市Piggly Wiggly會計主管米利根（Keith Milligan）指其店內的12顆雞蛋零售價，迄14日止一周下跌約0.5美元至6.43美元為數個月來首次下降。

他估計蛋價會維持目前水準，在供應量增加後才會在2月或3月開始走低。

CoBank經濟師歐內斯特（Brian Earnest）指零售商要花一段時間才能勉強讓蛋價回到「正常」水準。因為就算禽流感衝擊減弱，但勞動、食材和貨運等成本不斷增加而推高蛋價。

美國雞蛋協會（AEB）表示蛋農目前復原速度較2015年來得快，當年爆發禽流感後要花六到九個月才開始恢復，但去年在爆發後約三個月就開始復原，因此目前是供應不穩定而非全面短缺。