台電表示，風力與太陽能可能會在連續年假時發電量過高，加上預期需電量少，電壓升高可能超過一成，因此「呼籲民眾年假出門前，最好先拔掉家中電源插座。」電力專家表示，電壓升高超過一成已經明確違法了，台電不能只叫民眾自救，而自己繼續違法。

據報導，台電發言人吳進忠稱，「台電模擬預測最上游超高壓345KV（34萬5千伏）線路，電壓有可能升高到超過375KV，公司會透過降壓手段控制在360KV以下。不過家戶端的110伏特電壓，還是可能提升到120，甚至130伏特，提醒民眾注意。」

《電業供電電壓及頻率標準》特別提到電壓波動值，民生用電不能超過5%，工業用電不能超過10%。(圖/電業供電電壓及頻率標準)

但是，電力專家與從業人士提醒，根據《電業供電電壓及頻率標準》第4條第2款，供電電壓變動率不能超過百分之五(電燈、電力、電熱混合線路)與百分之十(電力及電熱之電壓)。 簡單的說，民生電壓波動不能超過5%，工業用電的電壓不能超過10%。這意味著，民生電壓最高僅能到115.5伏特，工業電壓如果原本使用110伏特，最高也僅能到121伏特，結果台電說「可能提升到120，甚至130伏特」，都已明顯違反法規。

電力從業人士表示，這充份顯示了「風光發電」的弊病，由於風力與太陽能都是標準的「看天吃飯」，很難自己調節；當風和日麗時，風光發電的部分佔比就會提高，這對電力系統並不見得是好事，反而經常成為「無效功率」，也就是意料之外的電力加入了系統當中，而系統承載這些多餘的電力，就會造成電壓偏高，是系統運轉的大麻煩。

要克服這個麻煩，昂貴的辦法是加購儲電設備，比如特斯拉公司在銷售的社區用儲電廠，而比較簡單的辦法就是降低風光發電的比例，這是目前台灣較為合理的作法。

電力從業人士表示，國家能源政策明顯遭到特定勢力所綁架，花了巨量的資金，修改各種法令的方便之門，就為了搏得個環保能源的美名，然而在完全沒有合理配套的情況下，就形成吃力不討好的錯誤政策。俗話說「錯誤政策比貪汙更可怕」，現在居然要民眾來承擔風險，實在荒謬!