台積電（2330）法說營造「上半年利空成真、放眼下半年復甦」氛圍，股價法說後大漲帶動台股續揚，儘管加權指數略遭遇節前賣壓，但距離「萬五」大關僅一步之遙，法人指出，封關剩下短短兩個交易日，若能以萬五之姿亮麗封關對多頭士氣是一大助益，台股金兔年行情期待感更高。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，受惠於晶圓龍頭大廠大漲的帶動，科技股領銜單周強彈4.57％，金融類股上漲1.3％、傳產族群漲幅0.93％，三大指數皆守穩在月線與季線之上，即便台股即將迎來農曆年封關，依目前美股強勢、台股偏多格局不變的情況下，封關行情值得期待，另根據2013年以來數據統計，春節封關當日指數收紅的機率達7成。

台積電股價在2022年12月1日盤中時曾超越500元，但收盤跌落500元之下，收盤價站穩500元大關已可追溯至2022年的8月底，台積電睽違逾一季、於農曆年封關前挑戰信心關卡，顯得格外具意義。

中信投顧總經理陳豊丰指出，台積電法說會營運展望雖不出色，但ADR領先大漲，代表投資人願意忍受上半年短期陣痛，轉而提早擁抱2024年的成長，另外，台積電經營管理階層提及上半年供應鏈庫存將大幅降低，給予投資人黎明不遠的信心。

台積電法說會後，內外資大型研究機構全面給予「買進」或「優於大盤」投資評等，多將目光延伸到下半年基本面復甦、乃至2024年的營運期待之上，認為上半年的產業修正利空成真，有助市場重新設定預期。