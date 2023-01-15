年終獎金入袋後，許多人多了一筆錢規劃運用，一名網友近日毅然決然先把20萬學貸還光，開心地上網發文，不過此舉讓不少人感嘆，20萬現金如能有其他理財規劃更好，急著把學貸繳完，反而有點可惜。

「債務沒有的感覺真好！」一名網友在PTT女板發文表示，近日把學貸20萬一次繳完，雖然有人說學貸利率低不用提前繳，仍很開心把學貸繳完了，不少網友也獻上祝福，「恭喜，繳完的感覺真的很好」、「趕快還一還才是對的」、「懂那種感覺，不是利息問題，恭喜」。

不過也有人直呼可惜，「恭喜無債一身輕，但其實20萬可以有更靈活的運用」、「學貸利息低於通膨不說，學貸還可以減稅，你虧大了」、「出社會才知道要跟銀行借無抵押低利貸款有多難」、「你可能這筆錢存某些網銀，光是利息都比學貸利息高」。

許多過來人則給了持平建議，「20萬沒有拿去投資、增加額外的收入，那就是還掉」、「簡單來說你有本事投資賺的錢比學貸利息還多，那就慢慢還，沒有就乖乖還」、「在低利環境下，欠錢、舉債都是好事，這是基本常識，只要你算好金流不要爆炸的話」。