立委費鴻泰與社區鄉親一起揮毫賀新年。（費鴻泰提供）

農曆新年將屆，立委費鴻泰表示，越接近過農曆年，他行程越是滿檔，把握過年前到市場發春聯，跟民眾拜個早年，是每年的固定行程，週末到福德市場發放兔年春聯。

費鴻泰說，很感謝中行里林美君里長及婦女志工全程陪同，很多民眾停下來跟鴻泰說要加油並且會繼續支持。費鴻泰也與現場民眾及志工打招呼問聲好。

費鴻泰也說，立法院雖然正在召開臨時會非常忙碌，他只要能夠參加的活動，都會儘量參加，不放棄任何一個可以跟民眾接觸的機會。基本上，民意代表不能偷懶的，不能因為要選舉到了才要跟里民互動，平常的地方經營相信民眾都看得到。

趁著時間空檔，費鴻泰再去參加幾場里內的春節揮毫活動，不錯過任何可以跟里民互動的機會；藉此，也可跟民眾拜個早年。在四育里現場，費鴻泰還親自揮毫寫春聯，民眾排隊要委員幫他們寫春聯，民眾互動好開心，真的感受到過年氣氛，最後和大家合照留下紀念。

費鴻泰表示，我們響應聯合國ESG，在鄰里活動極力推動SDG第三個目標「促進健康與福祉」。