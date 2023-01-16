（取自蔡英文臉書）

民進黨15日舉行第十七屆黨主席補選投開票作業，代理祕書長林鶴明昨晚召開記者會公佈選舉結果，本屆投票率為17.59％，賴清德得票數4萬1840票，以得票率99.65％順利當選。

對此，總統蔡英文在臉書恭喜賴清德當選民進黨主席，帶領民進黨團結整隊再出發。民進黨一定會在賴主席的帶領下，大步向前。我們也會繼續團結努力，傾聽民意，讓台灣變得更好，讓人民有更幸福的生活。

賴清德也在蔡英文臉書留言稱，謝謝總統的鼓勵，我會盡全力團結黨內，重整旗鼓，做執政的後盾，也為下一階段民進黨的新使命努力打拚。