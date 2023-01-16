女星楊繡惠過去就曾分享，自己常因隔天要早起工作，而緊張怕睡過頭因此睡不著，近日她就在節目上分享，自己有次隔天一早要起床，但根本睡不著結果就「吃藥配酒」希望能趕快入睡，結果隔天超危險後果讓她超後悔，甚至也無法工作。
楊繡惠上《女人我最大》分享健康話題，她就透露有次隔天早上六點就要起床準備工作，結果她卻睡不著，「硬睡更睡不著」最後吃了朋友送到鎮定劑，想說可以放鬆睡著結果一兩小時過去還是一樣，氣到她起床直接喝了半杯威士忌。
結果隔天她起床時發現，自己從床上跑到地上，甚至半邊臉因為撞到都是瘀青，但自己昏睡到根本從床上跌下來都沒有知覺。
超危險的後果也讓她隔天工作只好緊急取消，她也呼籲，「絕對不要因為你睡不著來吃藥，再加上喝酒，這個是很不行的一件事情」。
《CTWANT》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。
更多 CTWANT 報導
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。