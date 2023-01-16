媳婦在除夕夜能不能回娘家，一直是困惱許多婆媳的問題。不過，大陸湖南一名一名90後女子遠嫁後，今年過年與丈夫商量「各回各家、各找各媽」。據了解，女子和老公都是家里的獨生子女，過年期間，糾結到底去男方家過年，還是去女方家過年？夫妻最終決定各回各家，兩全其美的方法引發網友討論。

綜合陸媒報導，該名女子才20多歲，和老公一樣是家裡的獨生子女，所以2人在今年過年期間，一直糾結到底該去男方家過年，還是去女方家過年？經過一番思考，夫妻倆最終決定各自回自己的老家，讓2家人都能享受天倫之樂。

值得一提的是，原本打算年後回家的女子，日前獨自回娘家打算送一個驚喜，不料老公早已走漏風聲，將此事告訴了岳父岳母。女子到家前謊稱，讓爸媽到小區門口拿快遞，其實爸爸早就拿著2把傘在門口等她回家，「就我一個人蒙在鼓裡，被全家人套路了。」

影片曝光後，網友紛紛留言「各回各家各找各媽是挺合理的」、「其實各自回老家過年挺好的，本來也是兩個家庭。以後如果孩子就考慮每年輪著來」、「本來就該這樣，不明白那些為了過年回男方家還是女方家而爭吵的人，像這樣各回各家各找各媽就好了啊，誰還不是父母的小寶貝了，憑什麽就要按對方的意見來」。

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