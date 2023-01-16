大多數女性月經平均天數為5天，但美國北卡羅來納州女子梅伊（Ronny Maye）卻在一次來潮時，持續狂流經血多達83天，甚至必須接受輸血、子宮擴刮手術治療，而造成她嚴重失血原因，是名為「多囊性卵巢症候群」（PCOS）的疾病，該病除會造成經血、經期異常外，還有肥胖、糖尿病、心血管疾病以及阻塞性睡眠呼吸暫停等併發症。

據《Insider》報導，非裔女子梅伊過去因經期不規律被診斷患有多囊性卵巢症候群，並嘗試與之共存，但2018年一次異常出血，卻讓她被送進急診室。當天她自辦公室座位起身後，發現自己「站在一攤血泊中」，且原本停止的經血，又在結束清潔、從廁所返回座位途中，再度持續流出，令梅伊決定提早返家休養。

然而，這趟只有10分鐘車程，不論梅伊塞多少一般衛生棉、夜用衛生棉、衛生棉條，甚至穿第2條內褲，都無法阻擋經血，並在之後1個小時裡，用光了各一整包的衛生棉、棉條，嚇得她趕緊就醫並被送進急診。

起初，醫護人員多次更換床具、給予止血藥物，還輸血、輸液緩解脫水與失血，但急診醫師終於抵達時，卻質疑梅伊：「妳確定真的有流這麼多經血嗎？」希望她返家休養，好在梅伊堅持住院觀察一晚，救了自己一命。她隨後就因血壓下降併有心率上升，以及貧血、脫水、血紅素數值極低，再度接受緊急治療並在醫院待上整個周末。

梅伊在整個83天出血過程中，除接受子宮擴刮手術，還在體內放置避孕器以調節月經。目前雖不清楚多囊性卵巢症候群的致病原因，但女性如有月經不規律、雄激素過多、體重增加、掉髮或頭髮稀疏、油性皮膚或多粉刺，就有可能是多囊性卵巢症候群患者。

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