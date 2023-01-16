中正橋改建 創造新未來

鑑於中正橋部分橋體建造年代久遠，加上梁底防洪高程不足，同時面臨橋梁老舊、耐震與耐洪能力不足及交通動線不良等問題，臺北市政府工務局新建工程處乃於民國100年辦理中正橋之改善評估工作，改建同時配合民眾要求，將民國26年興建完成的日治時期川端橋以歷史建築方式加以保留。

閃電拆橋 提供優美居住環境

本次配合中正橋改建工程，同時將民國60年興建的重慶南路高架橋及民國61年興建的橋下自強市場一併拆除。臺北市政府工務局新建工程處利用109年春節期間，以閃電拆橋並全程直播方式完成重慶南路高架橋的拆除，如圖1及圖2所示，同時將該路段恢復成雙向各三車道的景觀大道，提供居民更優美的居住環境，同時行人有良好的行走空間，如圖3所示。

首次採用 曲線夾推工法完成

中正橋改建工程自108年5月6日開工以來，已完成了重慶南路高架橋拆除及新北市端交通維持改道等階段性目標，跨河段主梁安裝多時，已於111年10月26日完成全部節塊吊裝，宣告國內首次採用之曲線夾推工法作業已完成。如圖4及圖5所示。

中正橋台北端鋼箱型梁施工現況。(圖／臺北市政府工務局新建工程處提供)

目前臺北端上橋之引橋部分橋面版已完成澆築，陸續可將主橋及引橋串連在一起，朝向通車的目標再邁進。鋼拱橋主梁構件陸續生產製作完成，目前正進行鋼拱肋場撐段吊裝作業，及新北市端引橋的橋面版施工，後續將使本工程進度更邁進一步。如圖6至圖8所示。

感謝居民 忍受不便大力支持

本工程將會於過年前完成台北端機車道R及主梁（B102單元）銜接匝道A吊裝作業，過年前後將會持續進行橋面版施工作業及跨河主橋的鋼拱場撐段與提升段安裝。

中正橋新北端鋼箱型梁施工現況。(圖／臺北市政府工務局新建工程處提供)

施工改建及拆除期間，或多或少都會造成鄰近居民的不便，但我們都期待創造更美好的未來。感謝地方社區民眾、里長及民代的大力支持，讓臺北市迎向更美好的願景！今年我們可以走新橋往返雙北，如圖9及圖10所示。

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