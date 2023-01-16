竹圍漁港位在桃園市大園區，為北部三大漁港之一，近年自傳統漁港轉型觀光碼頭，漁產直銷中心占地700坪，每逢周末吸引許多遊客購買海港直送的魚貨，吃完海產還能到遊艇碼頭吹海風賞夕陽，大啖海鮮與絕美景色一次滿足，是許多家庭出遊首選。

北台灣最美麗休閒漁港

竹圍漁港歷史可追溯至明鄭時期，清代因地利之便，成桃園、南崁與廈門、福州等港口的交通門戶，順應時代變遷，現已成北桃園具休閒功能的觀光漁港。竹圍漁港北邊入口的彩虹橋是一大地標，採紐爾遜鋼拱橋建造，主橋單跨180公尺、高31公尺超吸睛，入夜點燈後浪漫氣氛滿點。

竹圍漁港北邊入口的彩虹橋是在地一大地標，主橋單跨180公尺、高31公尺相當吸睛，入夜點燈後浪漫氣氛滿點。(圖／桃園區漁會)

來到竹圍漁港，幾乎沒人能抵擋海鮮的誘惑！堤防南岸的海產街有多間海港直送的海鮮餐廳，菜色新鮮美味、價格實在，喜愛海鮮的老饕絕不能錯過。吃完海鮮必到遊艇碼頭散步，可停泊120席船舶，是北台極具潛力的遊艇碼頭，展現多元海港風光。

桃園區漁會總幹事陳義成說，為提升遊客觀光品質，規畫改建竹圍漁港漁產品直銷中心，總經費3億多元，由農委會、桃市府與桃園區漁會各出資三分之一，預計2024年完工，提供遊客採買與遊玩最佳體驗。

美味海鮮直送到府

先前因應疫情影響，市府輔導桃園區漁會推出3款鮮魚箱組合，搭配線上購物、宅配到府服務，深受民眾喜愛相當熱賣，免出門就能享受桃園在地的新鮮海味。

傍晚時分，夕陽映照在竹圍漁港的船隻與海面上相當美麗。(圖／桃園區漁會)

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