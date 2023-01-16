一、強力同步掃黑，展現穩定治安決心

徐部長舉行記者會。

（一）執行策略與作法

111年結合掃蕩槍械、幫派隱身特定政黨、跨國人口販運等重要工作，分別於4月、7月、8月共實施3次全國同掃蕩行動專案；另鑒於111年地方公職人員選舉投票日將屆，於10月11日至18日實施第4次全國同步行動專案，並結合肅槍、緝毒專案共同執行，續由縣市接力自辦掃黑專案至選舉日，其間針對幫派詐欺集團「假求職，真妨害自由」亂象，於11月6日至13日實施第5次全國同步行動專案大力掃蕩。

（二）執行成效-行動期間查緝成果為歷年之最

本年5波全國同步掃黑總計動員警力43,389人，掃蕩臨檢包含幫派組合所圍事經營與經常活動處所共計9,873處，執行「治平專案」檢肅目標到案272人，手下成員1,567人，合計1,839人，相較於去(110)年全國性掃黑(3次)之執行成果，在查獲幫派犯罪組織及成員數為歷年之最（如下表）。

全方面位打擊幫派組織犯罪。

圖說：近4年全國同步掃黑專案期間打擊總成果

二、成果溯源偵破矚目幫派犯罪組織案件

（一）111年1月4日查緝竹聯幫寶○會王○翔為首犯罪組織：天道盟美○會王○重要手下，涉廢土清運犯罪。

（二）111年1月12日查緝竹聯幫弘○會會長林○閎為首犯罪組織：擄人勒贖等暴力矚目案件，並查獲該集團涉嫌經營假交友詐騙機房，瓦解金源。

（三）111年1月25日查緝天道盟天○會會長李○漢為首犯罪組織：為110年4月13日天道盟濟○會八里分會長遭槍殺案幕後首要。

（四）111年7月21日查緝竹聯幫○堂明○會副會長吳○瑭為首犯罪組織：涉多起聚眾鬥毆與妨害公務案件幕後首要。

三、 推動實施掃黑專責隊

為提升警察機關對於幫派組織活動之掌握度，特以本署刑事警察局「除暴專責」經驗，已規劃各警察局成立「掃黑專責隊」，藉統一事權方式，專責深入偵蒐各地幫派活動不法事證，溯源刨根各地區幫派犯罪；刑事警察局亦針對特定幫派成立掃黑專責小組，積極蒐集不法事證，藉由中央與地方並肩合作模式，澈底剷除幕後首要分子、刨除犯罪利益結構，並斷絕不法利益來源。

近4年全國同步掃黑專案期間打擊總成果

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