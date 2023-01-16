我國疫情漸趨穩定，邊境也已逐步開放，是政府振興經濟的重要時刻，為避免槍枝、毒品流入市面及黑幫、詐騙集團危害治安，桃警日以繼夜地維護治安及打擊犯罪，以強力執法方式消弭各類犯罪，貫徹「檢肅非法槍械」、「溯毒、追人、斷金流」、「幫派零容忍」堅定目標以及「宣導教育」、「電信網路」、「贓款流向」、「偵查打擊」等四大反詐面向，聚焦打擊不法分子，打造宜居宜業友善城市保障市民安居樂業的生活環境。

肅槍策略

(一)對重複非法製（改）造、運輸、販賣槍彈之前科者加強監控，嚴防再犯；以轄內經營玩具槍之公司、行號為情報諮詢對象，加強防制、查緝具有殺傷力之改造槍枝。(二)針對曾發生之槍擊案件，查明雙方及在場人、發生場所等是否具幫派關聯性，具幫派背景涉案嫌犯，由專人對其所屬幫派組合進行約制，勿使事態擴大，造成幫派尋仇火拼；另對幫派圍事或投資經營之行業處所，持續施以擴大臨檢及行政聯合稽查，加強打擊力道。(三)不定期規畫實施「同步檢肅非法槍械專案行動」，對轄區易發生槍擊案件、治安顧慮場所及特定對象，執行臨檢、查察、掃蕩、檢肅工作，並配合各種專案勤務，查緝暗藏私槍嫌犯並緝捕在逃要犯。

緝毒與源頭打擊

為使毒品防制及緝毒作為更加精進，以澈底滅絕毒害，「新世代反毒策略」第2期（110-113年）以跨部會、地方、領域之整體作戰方式，斷絕物流、人流及金流，並強化校園藥頭查緝及佐以再犯預防機制，全力達成「溯毒、追人、斷金流」等「斷絕毒三流」之反毒總目標。(一)境外合作、邊境防堵：由臺灣高等檢察署建立國際緝毒案件之整合聯繫窗口及情資協調機制。(二)境內壓制：結合檢、調、憲、海關及海巡等機關，執行「安居緝毒專案」，並提升檢驗量能，以溯源斷根，壓制新興毒品之危害。(三)針對少年毒品問題，配合《少年事件處理法》的修正，讓法院、社政、學校及警察機關，對涉案少年建立妥善聯繫機制，降低校園藥物濫用輔導完成個案之再犯率。(四)配合「再犯防止推進計畫」，自偵查階段開始即主動協助轉介，追蹤輔導毒品施用者，全方面協助與保護，以有效降低吸毒者高再犯問題。

掃蕩黑幫

為避免黑幫分子滋事危害社會治安，除要求所屬加強對幫派組織成員、處所蒐證列管外，對幫派圍事或投資經營行業處所，規畫「桃園地區掃蕩黑幫行動專案」與「全國同步掃蕩黑幫行動專案」，另加強運用第三方警政作為，針對行政不法違規，執行罰鍰、停業、歇業、撤照等行政措施，阻斷黑幫集團賴以存續之經濟來源，澈底瓦解不法幫派組織。

打擊詐騙

打詐桃園隊以「識詐-宣導教育面」、「堵詐-電信網路面」、「阻詐-贓款流向面」及「懲詐-偵查打擊面」等四大面向著手，建立「防詐騙、毀工具、擋金流、清集團」的終極目標。(一)宣導教育：從民眾角度思考如何降低被害風險，強化分層、分眾、分齡犯罪預防宣導工作，提升民眾防詐免疫力。(二)電信網路防堵：由國家通訊傳播委員會擔任電信網路面之統籌機關，於源頭完善管制機制，防堵資通訊服務淪為犯罪工具，毀斷詐欺犯嫌施詐之管道。(三)阻斷贓款流向：強化金融監管功能，推動各項金融防詐減損策略，建構良好完善之金警 合作機制，以保護國人財產安全。(四)偵查打擊：結合檢警全面查緝各類詐騙犯嫌，並強化贓款查扣工作，俾阻斷詐騙集團金流，協助被害人贓款返還減少被害損失。

（桃園市政府警察局廣告）