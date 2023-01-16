公共工程品質有保證！一年一度工程盛事「第22屆公共工程金質獎」得獎名單在眾望矚目中出爐，臺中市政府抱回5座金質獎，其中尤以建築、土木工程類表現傑出，且臺中市已連續8年得獎，工程品質備受肯定。

建設快、品質好 打造宜居城市

市長盧秀燕表示，市政團隊秉持「富市臺中，新好生活」的精神，推動好建設，打造宜居城市，建設不但要快、還要好；本次榮獲行政院公共工程委員會金質獎肯定，是對施政團隊的肯定，也督促市府持續建設、打造交通便捷的繁榮臺中，及持續優化投資環境，協助廠商投資順利落地，打造最幸福宜居城市。

不斷精進 連8年獲獎

「第22屆公共工程金質獎」得獎名單出爐，臺中市政府抱回5座金質獎，且已連續8年獲獎。(圖／臺中市政府研究發展考核委員會)

研考會主委吳皇昇表示，金質獎為工程界最高殿堂，去年在多達百餘件優秀工程中嶄露頭角，實屬不易。臺中市政府重視公共工程品質，去年獲得5件佳績並已持續獲獎8年，要感謝所有市府同仁的努力付出，尤其疫情期間各工程機關克服缺工缺料及物價波動等困難，逐步完成市政建設，不斷的精進公共建設品質。

研考會指出，公共工程案的「全生命週期」包含規畫設計、工程招標、工程履約、營運維護四大階段，市府在落實其機制備受肯定；施工品質及維護管理層面經由研考會抽查及輔導，確保品質及輔導廠商角逐公共工程金質獎，進而形成臺中公共工程良性競爭，達到共贏目標。

首獲公共設施維護殊榮

此次得獎工程在土木、建築及維護管理類皆有斬獲，並於去年首次獲得公共設施維護獎，包括公共工程優良獎計有建設局「太平區市民大道第二期道路開闢工程」、新建工程處「牛埔橋改建工程」、住宅發展工程處「臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程」、教育局「臺中市立西苑高級中學老舊校舍改建暨校園新建工程（第一期）」、公共設施維護管理獎水利局「水湳水資源回收中心」，市政團隊同心協力之下為工程品質把關，帶給市民最優質的公共建設。

太平區市民大道二期道路開闢工程，獲得金質獎佳作。(圖／臺中市政府研究發展考核委員會)

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