春節將至，不少民眾已經開始尋找走春景點，距離都市區不遠的「豆腐之鄉」新北市深坑區就是最好選擇之一，由於深坑四面環山，遊客除了可以到土庫岳步道、大崎嶺步道、石媽祖古道等登山熱點，從制高點觀賞絕美山景，爬累了還可以到萬福生態公園賞桐花，最後再到深坑的年度盛宴「多福宴」祭祭五臟廟，享受一場充滿特色的舒適輕旅行。

土庫岳步道 階梯翻新

土庫岳坐落於新北市深坑、台北市南港區交界處，是兩區之間的界山，而土庫岳登山步道是早年南港通至深坑、石碇的五條古道中，保存最完整的古道之一，深具觀光價值及歷史意義，南港端步道鋪設了花崗岩階梯，人工鑿痕較為明顯，而深坑端則多是枕木黃土步道，雖整體路況顯而狹窄，但也將古老的路況完整保留呈現，顯現濃濃古意。而為保障登山客安全，深坑區公所也和新北市府合作，針對登山步道土木階梯及木棧橋進行翻修改善，就是要讓遊客能夠更加安心地享受芬多精的洗禮。

石媽祖古道 百年鎮南宮祈好運

全長約600公尺石媽祖古道，其名為先民發現形似媽祖的風化岩後建廟祭祀，信眾再合力出資，將泥土路面鋪上石階方便行走，終點為百年石厝建築鎮南宮。站在廟前廣場，深坑地區便可納入眼簾，後續可銜接至大崎嶺步道、炮子崙古道、茶山古道等古道，形成環狀路線。而除了沿途農家，遊客在途中還能看見一座建於1930年的開路碑，深度體驗當地風土民情。

▲深坑區2014年起舉辦的「多福宴」，多年以來吸引許多遊客共襄盛舉。(圖／深坑區公所)

大崎嶺步道 絕美景致映眼簾

大崎嶺步道位在深坑老街附近，原為「尾寮古道」北段，尾寮古道因阿柔洋產道開通緣故，部份路段較為荒蕪，新北市觀旅局以自然工法手作石砌進行整治，將該段更名為「大崎嶺步道」，全長約1600公尺，前段為新鋪的石階步道，坡度較緩，後段則保留天然土徑，坡度較陡，沿途可見竹林、茶園，行至開闊處還可望見101大樓，若遊客不想太累，又想觀賞秀麗景致，這條休閒步道不妨為一個好選擇。

萬福公園賞桐 增設觀景平台

若步道走累了，不妨前往新北隱藏賞桐景點「萬福生態公園」，雖然只是坐落於社區中的小公園，但花期一到，循著木棧步道環繞公園一圈，漫步在桐花林中，可近距離欣賞桐花，紛飛掉落的花瓣有如落雪一般，十分浪漫。

深坑區公所2022年也和市府合作，改善萬福公園既有的基礎設施，解決老舊積水問題、增加綠化空間、翻新既有步道及涼亭，並增設觀景平台步道，銜接東南科技大學，還新設共融性鳥巢鞦韆，以及銀髮族適用體健設施，展現全新風貌，結合周邊老街文化，深具深坑人文特色，成為周遭居民及遊客私藏的優質休憩空間之一。

歷經2年復辦 封街多福宴有夠嗨

深坑有四寶「豆腐」、「茶葉」、「綠竹筍」、「黑豬肉」，而深坑老街更是不少遊客享受美食必去之地。而深坑區2014年起舉辦的「多福宴」，多年以來吸引許多遊客共襄盛舉，成為年度盛事之一，經過2年疫情，今年多福宴總算在深坑老街順利封街舉辦。

因兔年將至，今年多福宴以「團圓多福迎金兔」為概念設計，菜色融合獲選「2022新北嚴選」深坑美食名店的料理，充滿喜氣的17道年菜為民眾帶來新選擇，由於每次報名都讓遊客搶破頭，此次多福宴公所也多增加5桌，希望讓更多人在深坑老街，享受「封街辦桌」的樂趣。

▲深坑區2014年起舉辦的「多福宴」，多年以來吸引許多遊客共襄盛舉。(圖／深坑區公所)

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